Belediyenin görünmez kahramanları usta eller

Düzce'nin gelişmesi, değişmesi ve daha modern hale gelmesi adına yaz-kış ayrımı yapmadan çalışan Düzce Belediyesinin görünmez kahramanlarının mesaisi dolu dolu geçiyor. Ortaya koydukları çalışmalarla belediyenin hizmetlerini halka ulaştıran usta ellerden çıkan eserler şehrin dört bir yanını süslüyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü imalathanesinde, taksici esnafları için yeni taksi duraklarının yapımına katkı sağlayan müdürlük personeli kaynakçı Fatih Gündüz, “Yeni taksi duraklarının imalatlarını yapıyoruz. Tamamı 33 adet olacak. Şu an 3'ncüsünü yapıyoruz” derken, mobilya ustası Ali Doğan ise kamelyadan oturağa ve mutfak dolabına kadar isteğe ve yapılan planlama doğrultusuna göre Düzce'nin gereksinim duyduğu birçok eserin bu atölyeden çıktığını kaydetti.

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bir diğer personeli Erdinç taş ise taksi ve otobüs durakları başta olmak üzere sokak tabelalara kadar Düzce için ne gerekiyorsa imalathanede boyandığını dile getirdi. Bir diğer imalathane personeli Ali Çevik ise araç bakımından bisiklet yollarına kadar birçok çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirttiği açıklamasında, “Bisiklet korkulukları, köprü korkulukları gibi boya ile ilgili aklınıza ne geliyorsa buradan çıkıyor” dedi.

Grafik ve uygulama noktasındaki çalışmaları üstlenen Kadir Kuş ise son olarak prototip haline getirdikleri durak-kütüphane çalışmasını paylaşarak, “Kütüphane-durak imalatına başladık. Vatandaşlarımızdan bunun değerini bilmeleri ve korumalarını rica ediyorum” şeklinde konuştu.