Belediyenin projelerini yerinde incelediler

Faruk Özlü'nün girişimi ile başlatılan “Gez-Gör Düzce” programının konukları Düzce Gürcü Kültür Derneği üyeleri oldu. Dernek üyeleri Düzce Belediyesinin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

Gürcü Kültür Dernek üyeleri belediyenin yatırımlarını yerinde inceledi. Düzce için geliştirilen gezi projeleri dahilinde “Gez-Gör Düzce” başlığı altında önce yerelde daha sonra ulusaldan davetlilerle yapılacak gezilerin belediye girişimi ile yapılacağını söyleyen Başkan Özlü “Biz bu şehri geliştirmek için birçok projeyi aynı anda yürütüyoruz. Her kanalda bu çalışmalarımızdan bahsediyoruz. Bir de hemşehrilerimizi misafir ederek, projelerimizi yakından göstererek anlatmak istedik. İlk konuklarımız, Düzce Kırım Türkleri Derneği üyeleriydi ikinci konukmlarımız ise Gürcü Kültür Derneği üyeleri oldu. Düzce'mizde yaptıklarımızı anlattık. Belediyemizin yaptığı hizmetlerin yakından bilinmesini sağlamak, hem tarihi güzelliklerimizi hem de kültür mozaiğimizi farklı bir bakış açısı ile görmeleridir” dedi.

Dernek üyeleri gezi dahilinde, katı atık ayrıştırma, işleme enerji üretim tesisi, aktarma istasyonu, tıbbi atık sterilizasyon merkezi, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi, itfaiye hizmet binası, bilim merkezi, Konuralp antik kent, mutfak sanatları merkezi, millet kütüphanesi ve millet bahçesini gezdi.