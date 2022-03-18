İhlas Haber Ajansı

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Berat Gecesinde vatandaşlara ikram

Düzce Belediyesi Berat gecesinde ibadetini yapan vatandaşlara ikramlarda bulunarak kandillerini kutladı.


Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla Düzce Belediyesi merkezde bulunan camilerin önünde stant açtı. Camilerde düzenlenen kandil programlarının ardından namazlarını kılıp çıkan vatandaşlara belediye ekiplerinin hazırladığı ikramlar hediye edildi. Vatandaşların kandilini kutlayan belediye ekipleri, kandil dolayısıyla Düzce belediyesi sosyal İşler Müdürlüğünün hazırladığı çeşitli ikramları, cemaate verdi.


Vatandaşlar ise Düzce belediyesinin ikramlarını alabilmek için stant önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

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