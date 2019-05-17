Betondan yapılan kanolar suda yüzdürüldü

Beton kanolar İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Beton Kano yarışmasında yarışacak. Yarışmada birincilik ve dördüncülük alan Düzce Üniversitesi bu yıl da iddialı.

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan beton kano yarışlarına Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinden oluşan ekip, 4. defa katılacakları şampiyonada şampiyon olmak için kürek çekecek. Geçmiş yıllarda yapılan şampiyonlara 3 defa katılan Türkiye Birinciliği ve Türkiye 4. kazanan öğrenciler, beton kano filolarına bir kano daha eklediler. Tasarımını ve inşasını kendileri yaptıkları 3 kano ile göl üzerinde deneme yapan kano ekibi, yapılacak yarışlarda yer alması planlanan beton kanoların testlerini yaptı. Kanoların denge, tasarım ve batmama gibi özelliklerinin değerlendirildiği deneme yarışlarında ilk defa kanoları deneyen öğrenciler, kanoların sudaki hızlarını da test etme imkanı kazandılar.

Beton Kano Yarışlarına iyi hazırlandıklarını söyleyen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; “İnşaat Mühendisliği bölümü akademisyen ve öğrencilerimiz, özellikle beton kano tasarımında ve geliştirilmesinde çok iddialılar. Yapılan yarışmalarda derecelerimiz var. Bu yıl ki tasarımımız yine öğrencilerimize ait. Hocalarımızın liderliğinde gerçekleştirdikleri malzeme ile ilgili ARGE çalışmalarını da yine kanolarına yansıtarak denge, tasarım, batmazlık çerçevesinde yarışacaklar” diye konuştu.

Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, hedeflerinin bu sene de şampiyonluk olduğunu ifade ederek kanolarda kullanılan beton hakkında bilgiler verdi. Şamandar, “Beton kano yarışması İTÜ'de 8 yıldır düzenleniyor. Biz de 3'üncü defa yarışmaya katılacağız. Toplamda 20 üniversite katılıyor. Düzce Üniversitesi en genç üniversite olarak yer alıyor. İlk katıldığımızda 1.birinci olduk. 2. defasında ise 4.lük elde ettik. Şu anda kanomuzu yeniledik. İnşallah yine derece almak istiyoruz. Ayrıca beton hayatımızda birçok alanda kullanılıyor. Bu beton inşaatlarda kullanılan beton değil. Onun yarısı kadar yoğunluğunda 3 katı daha fazla mukavemetli. Betonu öyle bir geliştirdik ki inşaatlarda kullanılan betonun yoğunluğunu 2 kat düşürüp mukavemetini 3 kat arttırabiliyoruz. Bir hedefimiz daha var betondan can yeleği. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İnşallah yakında güzel haberler vereceğiz. Malzeme konusunda Düzce Üniversitesi olarak çok iyiyiz, ekibimiz çok iyi, hedefimiz ülkemize faydalı inşaat mühendisleri yetiştirmek” diye konuştu

Beton Kano Takım Kaptanı Fatih Adak ise deneme sürüşlerinde yaptığı açıklamada hedeflerinin yarışmayı birinci bitirmek olduğunu dile getirerek, birinci olmak için çok iyi tasarım yaptıklarını ve takımlarının çok iyi olduğunu ifade etti. Adak “Temel amacımız betondan çok hafif bir malzeme elde edip betonu yüzdürmekti. Bu yarışmaya 3. defa katılıyoruz 2 senedir farklı başarılar elde ettik. Şu anda 19 takım hazırlanıyor. Çok kuvvetli ve tecrübeli üniversiteler var. Bu sene de hedefimiz 1. olmak” diye konuştu.

Suya indirilen beton kanolar yüzdürülürken çocuklar kürek çekerek yarışmalara hazırlandılar.