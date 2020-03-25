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Beyaz masa artık mobil uygulamada

DÜZCE(İHA) – ? Düzce Belediyesi Beyaz Masa, daha etkin hizmet sunmak amacıyla yenilendi.

Vatandaşlar “Beyaz Masa” mobil uygulamayı cep telefonlarına yükleme yaparak uygulama üzerinden ulaşım, alt yapı, imar, zabıta, sosyal belediyecilik başta olmak üzere Düzce Belediyesi'nin tüm alanlarıyla ilgili başvuru yapabiliyor.


Düzcelilerin kullanımına sunulan yeni mobil “Düzce Belediyesi Beyaz Masa” üzerinden alınan bilgi, görüş, öneri ve talepler anında işleme alınıyor. Vatandaşlar başvurularının tüm aşamaları hakkında kolayca bilgi sahibi olabiliyor. “Beyaz Masa” uygulaması üzerinden başvuru yapmak isteyen kullanıcının, talep ve istek alanına iletmek istediği konuyu yazıp “Başvuruyu Tamamla” butonuna basması yeterli oluyor. Beyaz masaya iletilen konulara sistem üzerinden fotoğraf ve video da eklenebiliyor.

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