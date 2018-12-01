Beyazay Derneği Yurtiçi Kurullar toplantısı Düzce'de yapıldı

DÜZCE(İHA) – Beyazay Derneği tarafında yılda bir kez gerçekleştirilen Yurtiçi Kurullar Toplantısı Düzce'de yapıldı.

Türkiye Beyazay Derneği 7. Yurtiçi Kurullar Toplantısı Düzce'de başladı. Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Necla Sümer, yurtdışı ve yurtdışı olmak üzere, yılda iki defa kurullar toplatışı yaptıklarını belirterek “3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle bir kampanya başlattık. ‘Kan vermeye engel yok' tüm engellilerimiz sağlıkları el verdiği oranda, saat 11'de şubemiz olan il ve ilçelerde kan verecekler ve Kızılay'la olan kan kampanyamıza katılacaklar” dedi.

Programa katılan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, engelli olan gençlere kucak açtıklarını ve ellerinden geldiği kadar da destek olduklarını belirterek “Bizim kusursuz bir kafemiz var. Burada engelli kardeşlerimiz istihdam ediliyor. Engelli kardeşlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Beyazay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva Düzce'de engelliler için güzel bir okul yapıldığından bahsederek “Hidayet Türkseven'in katkıları ile başlayan, sonrasında bütün Düzce'nin sahip çıktığı bir okulumuz var. Bugün de yeni bir görme engelliler sınıfının açıldığını duydum. Kusursuz Kafe gibi diğer çalışmaları da ekleyince, Düzce'nin birçok açıdan öğrenilmesi ve başka illere örnek bir şehir” dedi.