İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyciler Mahallesi'ne yeni yol açılıyor

DÜZCE(İHA) – Beyciler Mahallesi’nde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için Düzce Belediyesi ekipleri yeni yol çalışması başlattı.

DÜZCE(İHA) – Beyciler Mahallesi'nde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için Düzce Belediyesi ekipleri yeni yol çalışması başlattı. Yeni yolun 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde açılması bekleniyor.


Beyciler Mahallesi'nde araçların oluşturduğu trafik yoğunluğu sonrasında Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni yol açma çalışması başlattı. Beyciler Mahallesi'nde ki trafik yoğunluğunu azaltmak için çift şeritli yol açmak için girişimlerini başlatan ekipler, yolu 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayarak vatandaşların kullanımına açmak için çaba sarf ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.