Beyköy Belediyesi selin yaralarını sarıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçtiğimiz aylarda yaşanan sel afetinde 15 kilometrelik içme suyu boru hattı yol ile birlikte sulara kapılarak parçalandı. Parçalanan içme su boru hattı çalışmaları devam ediyor.

Batı Karadeniz Bölgesinde geçtiğimiz ay yaşanan selde bir çok yer sular altında kaldı, içme suyu şebekeleri parçalandı. Düzce'de yaşanan selde Beyköy Belediyesine ait içme suyu şebekesi de büyük zarar gördü. Parçalanan yollar ile birlikte 15 kilometrelik içme suyu parçalandı.

Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç'ın girişimleri ile hasar gören yerler hızla onarılıyor. Beyköy Belediyesine ait ekipler selde hasar gören su hatlarının açıkta kalan kısımları tekrar yer altına alınmaya başlandı.