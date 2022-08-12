Beyköy Ortaokulu yenileniyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de deprem gören okullarda güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Beyköy Ortaokulu'nda da yenileme ve güçlendirme faaliyetleri sürdürülüyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından kent genelinde deprem gören, hasarlı olan, yenilemeye ihtiyaç duyulan okullarda yenileme ve güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Birçok okulda devam eden çalışmaların yeni döneme yetiştirilmesi planlanıyor. Düzce Valisi Cevdet Atay ve kurum amirleri de bu yenileme ve güçlendirme çalışmalarını sürekli denetleyerek ekiplerin çalışmalarını inceliyor. Son olarak Düzce Valisi Cevdet Atay, beraberindeki heyet ile birlikte Beyköy'de bulunan ortaokuldaki güçlendirme çalışmalarını inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç'tan bilgiler alan Vali Atay, okul içi ve dışındaki çalışmaları da inceledi.