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Beyköy'de asfalt çalışmaları hız kazandı

Beyköy Beldesi’nde açık giden havaları değerlendirmek isteyen Başkan Osman Kılıç, asfalt çalışmalarına hız verdi.

Beyköy Beldesi'nde açık giden havaları değerlendirmek isteyen Başkan Osman Kılıç, asfalt çalışmalarına hız verdi.


Kış mevsimi öncesinde Beyköy Beldesi'nde asfalt çalışmaları hız kazandı. Belediye Başkanı Osman Kılıç, belde halkının yağmurlu havalarda ve kışın sıkıntı çekmemesi için ekiplerine verdiği talimat için Belediye ekipleri seferber oldu. Çalışmalar kapsamında Beytepe Mahallesi Gökçeler Kavşağı ile 2.OSB girişine kadar olan 1,5 kilometrelik yol güzergahında genişletme, bakım, onarım asfalt ve aşınma yapım işi başladı. Çalışmaların ise en kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

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