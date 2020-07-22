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BİK Genel Müdürü Duran Düzce'de ziyaretlerde bulundu

DÜZCE (İHA) – Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.


Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı Düzce'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Heyet ilk olarak Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Düzce Valiliği görevine atanan Cevdet Atay'a hayırlı olsun dileklerini ileten Genel Müdür Duran kurum çalışmaları hakkında da Vali Atay'a bilgi verdi. Daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret eden Duran, Düzce'de ki çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

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