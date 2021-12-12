Bilal Erdoğan'dan Açı Eğitim Kurumlarına teşekkür

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Düzce Açı Eğitim Kurumları Kurucusu Tamer Erdinç'e TÜGVA'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Düzce'de açıldığı günden beri çeşitli etkinlik ve organizasyonlar eğitime destek veremeye çalışan, öğrencilerin, eğitimcilerin ve anne babaların ufkunu açan Düzce Açı Eğitim Kurumları, yaptığı çalışmaların mükafatını alıyor. Son olarak Gençlik STK'larının gelecek vizyonu belirleme istişare toplantısı için Düzce'ye gelen TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Düzce Açı Eğitim Kurumları Kurucusu Tamer Erdinç'e Türk gençliğinin gelişmesine gösterdiği çabalar ve TÜGVA'ya desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Gümüşova TÜGVA şubesinin açılışında yapılan törende Bilal Erdoğan'ın elinden plaketini alan Tamer Erdinç; “Türk gençliği bu ülkenin geleceği. Onların irfanı ve vicdanı hür yetişmeleri, geleneklerine, göreneklerine bağlı nesiller olmaları için çabalıyoruz. Bu çabalarımız sonucunda TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan'ın elinden teşekkür plaketi de aldık. Kendisine teşekkür ederim. Gelecek nesillerin daha sağlıklı, ülkesine, milletine, bayrağına ve vatanına bağlı bireyler olması için çabalamaya devam edeceğiz” dedi.