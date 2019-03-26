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Bilardo 1.ligi başladı

Düzce GHSK, Türkiye 3 Bant Bilardo Birinci Liginde ilimizi temsil ediyor.


25-28 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Max Bilardo Salonu'nda başlayan Türkiye 3 Bant Bilardo Birinci Liginde Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ilimizi temsil ediyor.


Turgay Orak, Emrullah Başeğmez, Muharrem Peker ve Bora Yayalar'dan oluşan Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü C Grubunda Sakarya Üniversitesi Spor Kulübü, Ulusoy Spor Kulübü ve Diyarbakır Bilardo Spor Kulübü Derneği ile mücadele ediyor.


Geçen sezonu üçüncü tamamlayan Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü bu yıl ki hedefini ilk ikide tamamlayıp Portekiz'in Porto şehrinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında mücadele etmek olarak belirledi.

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