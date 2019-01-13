Bilardo il birinciliği başladı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo Federasyonunun düzenlediği 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası İl Birinciliği müsabakaları Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonunda başladı. Şampiyona 10 gün sürecek. 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası Düzce İl Birinciliği turnuvasına 70 sporcu katılıyor. Sporcular il birincisi olmak için kıyasıya mücadele ediyor. 1.tur müsabakalarıyla start alan turnuvada üçerli 19 grup sonucunda ikinci tur grupları şekillenmeye başlıyor.