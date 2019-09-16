Bilardo il şampiyonu Salih Tekkeli

Konuralp Gazi Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonunda 8 gün süren ve 70 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakalarında finaller nefes kesti. Finaller sonunda Salih Tekkeli birinci olarak Düzce'nin bilardodaki ilk ismi oldu. 70 sporcu birinci turdan başlayarak elemelere katıldı. Yarı final ile birlikte final şekillenirken müsabakalar heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarı Final müsabakalarında Bora Yayalar-Hakan İpek, Kazım Canbul-Salih Tekkeli finale çıkmak için yarıştı.

Yarı Final müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Salih Tekkeli ve Hakan İpek finale isimlerini yazdırdılar. Onlarca bilardo sever final müsabakasını izlerken son ana kadar şampiyonun adı belli olmadı. Salih Tekkeli, 40-40 sona eren mücadelede penaltılar sonunda 3-2'lık skorla üstünlük sağladı ve şampiyon oldu.