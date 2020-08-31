Bilardo Zafer Kupasının sahibi Savaş Bulut

Düzce'de bilardo sporunun yeniden sevdirilmesi için bilardo turnuvaları düzenlenmeye devam ediliyor. 27-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Bilardo Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvaya toplam 74 sporcu katıldı. 3 Bant Bilardo Zafer Kupasında bilardoya gönül veren sporcular kıyasıya mücadele etti. Heyecanlı geçen müsabakalar sonunda finalde Kazım Canbul'u yenen Savaş Bulut kupanın sahibi oldu. “Tarih Senin Zafer Senin” sloganıyla başlayan Zafer Haftası etkinlikleri kapsamındaki 3 Bant Bilardo Zafer Kupasını Savaş Bulut birinci, Kazım Canbul ikinci, Emrecan Uslu ve Murat Şimşek üçüncü tamamladı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdür Vekili Harun İşçi, Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk takdim etti.