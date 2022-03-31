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Bilek güreşi grup müsabakaları Düzce'de başladı

Okul Sporları Gençler B Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Düzce’de başladı.

Okul Sporları Gençler B Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Düzce'de başladı.


Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı erkeklerde 13, kızlarda ise 14 takımın mücadele edeceği Okul Sporları Gençler B Bilek Güreşi Grup Müsabakaları 18 Temmuz Spor Salonu'nda başladı.


Erkeklerde Bartın, Bolu, Bursa, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak ve Eskişehir kızlarda ise Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak ve Eskişehir gruptan çıkmak için mücadele ediyor.

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