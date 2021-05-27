Bilgi yarışmasında Düzce'nin gururu oldular

Düzce Fen Lisesi Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri uhdesinde gerçekleştirilen ‘Gençler Arası Bilgi Yarışması'nda 18 ilin yarıştığı Karadeniz bölge finalinde şampiyon olarak Düzce'yi gururlandırdı.

Düzce Fen Lisesi, ‘Gençler Arası Bilgi Yarışması'nın Karadeniz Bölge finalinde gösterdiği performans ile 18 il arasından sıyrılarak birinciliği el etti. Düzce Fen Lisesi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri uhdesinde Nisan ayı itibariyle 81 il genelinde ki okulların katılımıyla il birinciliği, bölge birinciliği ve Türkiye finali olarak 3 etap şeklinde başlayan yarışma kapsamında ilk etapta 24 okulun yarıştığı il şampiyonasında birinciliği elde etti. Mayıs ayında gerçekleştirilen bölge finali müsabakaları kapsamında Karadeniz bölgesinde bulunan diğer 18 il birincisi ile bilgilerini yarıştıran Düzce Fen Lisesi öğrencileri Mehmet Hikmet Tospatlı, Berkay Polat ve Nisa Nur Çise büyük bir başarıya imza atarak Karadeniz Bölge Şampiyonu oldu.

Online olarak gerçekleştirilen yarışma da büyük bir başarı sergileyen ve Düzce'ye gurur yaşatan DFL öğrencileri, Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Türkiye Finalinde Düzce'yi temsil edecek.