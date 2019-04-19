Bilgi yarışmasının şampiyonu İsmetpaşa oldu

Düzce Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen Merkez Ortaokulları Arası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması´nın 14´üncüsü Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde yapıldı. Yarışmaya Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen yarışmada finale kalan okullar İsmet paşa, Mustafa Kemal ve Hafız Mehmet Akif İnan Orta Okulları oldu. Birinci gelen okulun öğrencilerine 1000'er lira, İkinci gelen okulun öğrencilerine 750'şer lira, üçüncü gelen okulun öğrencilerine ise 500'şer lira ödül verildi.