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Bilgisayarı olmayan öğrencilere okulda ki bilgisayarları verdiler

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören bazı öğrencilerin evlerinde bilgisayar olmadığı için eğitimlerini devam ettiremediğini gören okul yönetimi, okulda bulunan bilgisayarı öğrencilere vererek eğitime devam etmesini sağladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören bazı öğrencilerin evlerinde bilgisayar olmadığı için eğitimlerini devam ettiremediğini gören okul yönetimi, okulda bulunan bilgisayarı öğrencilere vererek eğitime devam etmesini sağladı.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi. Uzaktan eğitim faaliyetleri ise televizyonlardan EBA TV üzerinden, diğer eğitimler ise yine EBA kanalından internet üzerinden veriliyor. Bazı eğitimlere bilgisayarı olmadığı için katılamadığını gören Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi okulda bulunan ve kullanılmayan bilgisayarları öğrencilere eğitim sürecinde vererek eğitimlere katılması sağlandı. Tatil değil uzaktan eğitim sloganıyla öğrencilere destek olmak ve fiziksel yoksunluk durumunu asgariye indirmek için çalışmalarını yürüten okul yönetimi öğrencilere destek vermeye devam edecek.

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