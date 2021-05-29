Bilim oyunlarında milli gurur

DÜZCE(İHA) – Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Matematik kategorisinde, Düzceli öğrencisi İrem Gülce Yazgan, Türkiye'yi temsil edecek.

Bir çok başarılı öğrenciyi bünyesinde barındıran Düzce BİLSEM, hem Düzce'yi ve Türkiye'yi uluslararası arenada başarılı ile bir şekilde temsil ediyor. Düzce BİLSEM son olarak uluslararası olimpiyatlara bir kişiyi daha gönderdi. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Bilim Olimpiyatları Matematik kategorisinde geçtiğimiz ay altın madalya alarak Türkiye'yi Matematik Olimpiyatları'nda temsil edecek takım belirleme kampına davet edilen Düzce BİLSEM Olimpiyat takım kaptanı altın madalyalı öğrenci İrem Gülce Yazgan, 6 kişilik olimpiyat milli takımına seçildi. 3 yıldır Düzce'de süren Bilim Olimpiyatları çalışmaları sonucunda okulunu ve kenti başarıyla gururlandıran Yazgan'ı, ailesini, takım koçu Matematik öğretmeni Hasan Şahin'i tebrik eden okul yönetimi ise Balkan ve Dünya Olimpiyatlarında öğrenciye başarılar diledi.