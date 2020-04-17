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Bilim Sanat Merkezibu kez polisler için sperlik yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezinde üretilen yüz siperlikleri, Düzce il Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezinde üretilen yüz siperlikleri, Düzce il Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi ile mücadele kapsamında emniyet görevlilerinin siper maskeleri Bilim ve Sanat Merkezlerince karşılanacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Düzce Bilim ve Sanat Merkezlerinde görevli yöneticiler ve öğretmenler tarafından üretilen siper maskeler Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Kenan Göktepe tarafından İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'a makamında teslim edildi.

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