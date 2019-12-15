Bilinçaltı uygulamalarının terapötik etkileri anlatıldı

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın davetli konuşmacısı Doç. Dr. Ebru Kılıçarslan Törüner, insanlığın varoluşunun sesle başladığını dolasıyla iletişimde sadece ses değil, enerji aktarımının da önemli olduğunu belirtti. Evrende her şeyin enerji olduğunu ve enerji titreşimlerinin farklı titreşimler barındırdığını ifade eden Törüner, enerjinin dalga ve parçacıklar şeklinde aktarıldığını ve enerji çarklarının ne kadar mühim olduğunu dile getirdi. Vibrasyonu yüksek olan kişilerin karşıdaki kişileri çok kolay etki altına alabileceğine değinen davetli konuşmacı, kişileri analiz ederken belli katmanlar olduğunu dikkat çekti.

Hemşirelik ve enerji kuramının tarihinden bahseden ve niyet, spiritüel gelişim, sezgi, anda kalma gibi birçok unsurun hepsinin temelinde sevgi olduğunu dillendiren Doç. Dr. Ebru Kılıçarslan Törüner, bunların da iletişimi oluşturduğunu sözlerine ekledi. Regresyon, hipnoz ve bilinçaltı ile ilgili vaka örneklerine de değinen Törüner, çocuklarda bilinçaltının terapötik iletişim teknikleri hakkında da bilgiler paylaşarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programın sonunda Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aysel Karaca tarafından Doç. Dr. Ebru Kılıçarslan Törüner'e teşekkür belgesi ve hediye taktim edildi.