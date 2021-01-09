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Bilsoft, KOBİ'lerin yüzünü güldürmeye devam ediyor

dönüşüm kampanyasının süresini uzattı.


Bilsoft Yazılım, 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-faturaya veya e-arşiv faturaya yeni geçiş yapan KOBİ'lere anahtar teslim ücretsiz e-dönüşüm desteğinin yanı sıra, 6 ay boyunca sınırsız e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye kontörü hediye ediliyor. Muhasebe programlarına entegre şekilde çalışan hızlı satış programı, e-dönüşüm (e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil) programı, personel takip programı, pazar yeri entegrasyonu ve teknik servis programı ile KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu ticari yazılımları bir arada sunan Bilsoft Yazılım, Covid-19 salgını kapsamında uygulanan yasal düzenlemelerden olumsuz etkilenen KOBİ'lere destek olmaya devam etmektedir.


Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri programlarıyla kullanıcılarına sadece firma içindeki bilgisayarlarından veya çevrimiçi olarak internetin olduğu her yerde bilgisayar, tablet ve cep telefonu üzerinden finansal verilerini yönetme ve gelir giderlerini takip etme imkânı sağladıklarını ve kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda 7 gün 24 saat teknik destek hizmeti verdiklerini ifade etti.

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