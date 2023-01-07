Bin 200 kilometre çalışma yapılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinde zarar gören ve yenileme çalışmaları yapılan kentin su hattı Düzce İçme Suyu Regülatör ve İsale Hattı Alt Yapı Projesinde işe başlama töreni gerçekleştirildi. Asbestli borulardan akan suyu kullanan Düzceliler, projenin bitirilmesiyle birlikte çelik borulardan gelecek sağlıklı suları içecek.

Düzce'de 22 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen sel felaketinde kente su taşıyan Uğur Suyu taşmış ve kentin su ihtiyacını karşılayan hatlar büyük zarar görmüştü. Sonrasında Düzce Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışması ile geçici olarak hatlar döşenerek, şehre su verilebilmişti. Yaşanan sorunların ardından harekete geçen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hem alternatif su hattı yapımı için hem de eskiyen su hatlarının yenilenmesi için proje çalışması yürüttü. Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda kentin su sorununun çözümü için adım atılmasına karar verildi.

"Bin 200 kilometrelik şehir şebekesi yenilenecek"

3 aşamada gerçekleştirilecek projenin ilk etabı olan Düzce içme suyu regülatör ve isale hattı altyapı projesi başladı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzcelileri temiz su içirmek için bin 200 kilometrelik içme suyu boru hattını yenileyeceklerini belirterek, “Düzce'nin mevcut içme suyu isale hatları ve regülatörleri 1990'lı yıllarda yapılmış. O yıllarda Düzce merkez nüfusu yaklaşık 35 bin civarındaydı. Bugün merkez nüfusu 200 binin üzerindedir. İçme suyu kaynakları bakımından çok zengin olmasına rağmen yaz aylarında özellikle içme suyu sıkıntısı yaşayan bir şehir. Şebekemizin yüzde 50'si kayıp kaçak. Yani 100 litre su arıtıyoruz, şebekeye basıyoruz, şebekede musluklarımızdan akan su 50 litre. Dolayısıyla 3 yıl önce bir proje başlattık. Bu proje ile 3 adet regülatör, bir büyük ana isale hattı, 130 bin metreküp günlük arıtma kapasiteli tesisi kuruyoruz. Yine bu projeler çerçevesinde Düzce'nin yaklaşık bin 200 kilometre tutacak olan şehir şebekesinin yeniliyoruz. Bir büyük mega projedir. Düzce'nin gelecek 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak bir projenin bugün başlangıç noktasındayız. Proje ile asbestli boruların tamamını çelik borularla değiştiriyoruz, ana isale hattını yeniliyoruz. Burada amacımız kayıp kaçak oranını yüzde 10'ların altına çekmek ve Düzcelilere tertemiz pırıl pırıl bir içme suyu temin etmek” dedi.

“1 milyar liranın üzerinde maliyeti olan projedir”

Projenin maliyeti hakkında da bilgiler veren Belediye Başkanı Özlü, “Bu proje toplamda baktığımızda şehir şebekesi su deposu arıtma tesisi ana isale hattı ve 3 adet regülatörle birlikte değerlendirdiğimizde 1 milyar liranın üzerinde maliyeti olan bir projedir. Düzce'mize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

“Selde asbestli boruların olduğu hat çökmüştü”

Geçen yıl Haziran ayında yaşanan sel felaketinde, asbestli boruların tahrip olduğunu da belirten Özlü, “Geçen sene yaşadığımız sel felaketinde asbestli borulardan oluşan ana isale hattımızın önemli bir kısmı yok olmuştu. Onları yenilemiştik ama şu anda döşediğimiz, yapacağımız ana hat çelik borulardan oluşuyor. Halen kullanılmakta olan yaklaşık 600'lük borular yerine bin milimetrelik borularla Düzce su taşıyacağız. Dolayısıyla asbestli boruların riski olan zararları bertaraf etmiş olacağız” diye konuştu.

“İlk aşama bu yıl içinde bitirilecek”

Başkan Faruk Özlü, projenin hayata geçirilmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ise, “Proje birkaç kademeli bir proje. İlk aşaması bu sene içerisinde bitecek. Yani 2 adet regülatör ve yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki ana isale hattı bu sene bitecek. Yine bu sene arıtmaya başlayacağız. 130 bin metreküp günlük arıtmayı sağlayacak tesisi de gelecek yıl inşallah bitireceğiz ve yine içinde bulunduğumuz yıl içerisinde şehir şebekesindeki hatları değiştirmeye başlayacağız. Projenin son aşaması ise uzun yıllar sürecek olan 56 mahallemizin hatlarının yenilenmesi. Biz her bir mahalleye gireceğiz. Hatları değiştirip ondan sonra bir diğer mahalleye başlayacağız. Yani aynı anda Düzce'nin 56 mahallesine birden su şebekesinin değiştirilmesi işlemine başlamayacağız. Bu proje hayırlı olsun. Bugün çok sevinçliyiz. Bizim için çok güzel bir gün. Düzce'nin 50 yıllık su sorunu, su ihtiyacını giderecek olan bir proje yapıyoruz ve şu anda yaşadığımız Düzce'nin içme suyu problemlerini kökünden çözüyoruz” dedi.

Düzce İçme Suyu Regülatör ve İsale Hattı Alt Yapı Projesi töreni katılımcıların dua etmesiyle sona erdi.