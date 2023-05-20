Bin 430 ton fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan binlerce ailenin geçimini sağlayan Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine yılın ilk dört ayında bin 430 ton iç fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de binlerce çiftçi tarafından üretiliyor.

Fındık üretiminin önemli yerlerinden olan Düzce'de bu yıl Ocak ayında 489 ton, Şubat ayında 265 ton, Mart ayında 421 ton Nisan ayında 255 ton olmak üzere toplam bin 430 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce'den geçen yıl ise 20 bin 299 ton 35 kilo iç fındık ihracatı yapılmıştı.