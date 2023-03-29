Bin 576 konteyner deprem bölgesinde

Düzce Valiliği depremzedeleri için bugüne kadar yapılan çalışmaları açıkladı. Açıklamada bölgeye bin 853 kişi ve 434 aracın gönderildiği belirtildi. Yakınlarının yanında kalan 5 bin 221, diğer kurumlarda kalan 578 kişi olmak üzere toplam 5 bin 799 kişinin Düzce'de barındırıldığı hatırlatıldı. Bölgeye 274 panelvan ve 252 tır ayni yardımın gönderildiği vurgulandı.

Öte yandan açıklamada Düzce Valiliği koordinasyonunda kurulan konteyner üretim merkezlerinin istatistiklerine yer verildi. Merkezlerde günlük ortalama 100 konteynerin üretildiği, bugüne kadar bölgeye bin 576 yaşam konteynerinin gönderildiği kaydedildi.