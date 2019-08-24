Bin 900 öğrenciye sağlıklı nesiller etkinliği düzenlendi

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Düzce İl Müftülüğü tarafından il müftülüğüne bağlı Merkez ve ilçelerinde düzenlenen yaz Kur'an kurslarına katılan 7-12 yaş grubu çocuklara yönelik “Sağlıklı Nesiller” etkinliği düzenlendi. Çocuklara yönelik yapılan etkinlikte sağlık beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı, Sağlıklı yaşam için hijyen kuralları ve sağlıklı yaşam bilincini geliştirme konularında eğitimler verildi. Devam eden yaz kuran kurslarında yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlemeye devam edecek. Ayrıca bugüne kadar bin 900 Kur'an kursu öğrencisine bilgilendirme eğitimi verilirken, her bir öğrenciye diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.