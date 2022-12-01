Bine yakın mimar mühendis Düzce'yi tarıyor

Düzce'de meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmaları sahada görev yapan binden fazla personel ile devam ediyor. 6 mahallede tespit yapan Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekipler, yapıların hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.

Düzce'de 23 Kasım sabah 04.08'de meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardından kent genelinde hasar tespit çalışmaları 8. gününü tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı personeller, özel idare ve Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin tam kapasite ile çalıştığı hasar tespit işlemlerinde, 1000'den fazla teknik personel görev yapıyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü de 30 kişilik teknik ekiple, talep olsun ya da olmasın tüm yapıları inceleyerek hasar tespit çalışmalarına katkı sağlıyor.

30 gün itiraz süresi var

Sahada yapılan çalışmalar ilgili açıklamada bulunan İmar ve Şehircilik Müdürü Mimar Kalender Aydın müdürlük olarak; 6 mahallede 30'a yakın teknik personel ile hasar tespit çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, “12 Kasım Düzce depremine benzer şiddetle hissettiğimiz bir depremle sarsılan ilimizde, binalarda meydana gelen çatlaklar, taşıyıcı sistemi etkilemediği sürece sorun oluşturmaz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışmaları koordine ediyor. Sahada farklı illerden 1000'e yakın personel hasar tespit çalışmalarına destek veriyor. Binalardaki hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra sonuçlar, kaymakamlıklar ve muhtarlıklarda 30 gün süreyle askıya çıkacak, vatandaşlarımız bu süre içinde hasar tespitleri için kaymakamlarımıza veya AFAD Müdürlüğüne dilekçe ile itirazda bulunabilir” dedi.

Deprem yönetmeliği harfiyen uygulanıyor

Depremi daha önce iki kez tecrübe etmiş ve yıkıma uğramış bir kent olan Düzce'de deprem farkındalığının çok yüksek olduğunu belirten Aydın, son yaşanan depremde can kaybı ve yıkım olmamasında en büyük etkenin; 12 Kasım Düzce Depremi sonrası değişen deprem yönetmeliği dahil, ilgili yönetmeliklerin titizlikle uygulanması olduğunu işaret ederek, ”Düzce deprem kuşağında olan bir şehir, sadece ilimizde değil dışarıda da meydana gelecek olan depremlerin de bizi etkileyeceğinin bilincinde olarak, sahadaki arkadaşlarımızdan gelen verilere bakarak, önceki depremlerde olduğu gibi, bu depremden de gerekli dersleri çıkarıp, varsa eksiklerimizi görerek, hasarlarımızı en aza nasıl indiririz bunun için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.