Binlerce öğrenciden askerlere selamlı destek

Etkinlik kapsamında Mary Jane ve M.A.Ç.O. grubu konser verdi.

Bu yıl 3.sü gerçekleştirilen ve Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ertelenen Kampüse Hoş geldin etkinliği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yoğun katılım ile yapıldı. Etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Düzce Üniversitesi Meraklılar Topluluğunca organize edilen programda Mary Jane, M.A.Ç.O. grupları konser verdi.

Konser öncesinde çalınan 10. yıl ve Gençlik marşlarına eşlik eden katılımcılar Suriye sınırında ve Pençe harekatından bulunan Mehmetçik'e asker selamı göndererek destek olduklarını ve Mehmetçiğin yanında olduklarını gösterdiler.