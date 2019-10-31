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Binlerce öğrenciden askerlere selamlı destek

Düzce Üniversitesinde düzenlenen ancak Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ertelenen etkinlik kapsamında toplanan binlerce öğrenci Suriye sınırında ve Pençe Harekatında bulunan askerlere verdikleri asker selamı ilke destek oldular.

Etkinlik kapsamında Mary Jane ve M.A.Ç.O. grubu konser verdi.


Bu yıl 3.sü gerçekleştirilen ve Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ertelenen Kampüse Hoş geldin etkinliği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yoğun katılım ile yapıldı. Etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Düzce Üniversitesi Meraklılar Topluluğunca organize edilen programda Mary Jane, M.A.Ç.O. grupları konser verdi.


Konser öncesinde çalınan 10. yıl ve Gençlik marşlarına eşlik eden katılımcılar Suriye sınırında ve Pençe harekatından bulunan Mehmetçik'e asker selamı göndererek destek olduklarını ve Mehmetçiğin yanında olduklarını gösterdiler.

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