Bir ayda 152 bin kilometre pedal çevirdiler

Düzce'de trafik yükünü hafifletmek ve vatandaşlara daha ucuz ulaşım imkanı sunulması amacıyla bir süre önce hayata geçirilen paylaşımlı akıllı bisiklet sistemi Düzceliler tarafından benimsendi. Düzceliler paylaşımlı bisikletleri kullanarak bir ayda 152 Bin kilometre pedal çevirdi.

Bir süre önce hayata geçirilen Scooter ve Akıllı Bisikletlerin şehir içinde kullanıma açılması hareketi ile Düzceliler paylaşımlı bisikletlere yönelerek trafik yükünün azalmasını sağlarken bütçelerinde de tasarrufa gitti. İstedikleri yere bisikletleriyle giden vatandaşlar bisikletleri istediği yere bırakabiliyor ve bir başka kullanıcı bisikleti uygulama ile açarak kullanabiliyor. 5 Ağustos tarihi itibariyle şehir içinde çeşitli noktalarda kurulan istasyonlarla vatandaşların kullanımına açılan bisikletler yoğun ilgi görürken Düzceliler 1 ay içinde kilometrelerce pedal çevirip binlerce kalori yaktı.

Akıllı telefon üzerinden “Efor Bike” uygulaması ile kiralanan akıllı bisiklet paylaşımı sisteminin ilk verileri de belirlendi. Bisikletlere büyük ilgi gösteren Düzceliler 1 ay içinde toplamda 152 bin kilometre pedal çevirdi. Spor ve eğlence amaçlı da kullanılan akıllı bisikletler, Düzcelilere 720 bin kalori yaktırdı.

3 bin kişi üye oldu

Düzceliler kısa süre içinde 102 bin 934 dakika bisikletleri kullanırken ortalama biniş süresi de 333 dakika olarak kayıtlara geçti. Bisiklet başına 465 dakika pedal çevrilirken bir ay boyunca yaklaşık 6 bin defa bisiklet kullanıldı. Öte yandan Efor Bike uygulamasına yaklaşık 3 bin kişi üye oldu. Şehrin modernleşmesi, spora teşvik ve trafik yükünün hafifletmesi amacıyla Düzcelilerin hizmetine sunulan akıllı bisikletlere elektrikli scooterlar da eklendi. Bisiklet şarj istasyonların da yerini alan 200 adet elektrikli scooter'ın da Düzceliler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.