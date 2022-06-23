Bir sete 2. Lig

Düzce Voleybol Takımı, Bolu'da yapılan 2. Lig'e yükselme finallerinde ikinci günü de galibiyetle tamamladı. Düzce Voleybol, alacağı 1 set ile 2. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Düzce Voleybol Takımı, Bolu'da yapılan 2. Lig'e yükselme finallerinde ilk günün ardından ikinci günü de galibiyetle tamamladı. Düzce Voleybol, finallerin ikinci gününde rakibi Eskişehir DSİ'yi set vermeden 3-0 gibi farklı sonuçla geçmesini bildi. Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan Düzce Voleybol, aldığı galibiyetle yükselme finallerinde 2. günü de galibiyetle tamamlarken, puanını da 6'ya yükseltti.

Düzce temsilcisi, finallerde oynayacağı son maçında Sakarya Adaspor ile Karaçayır Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Düzce Voleybol, müsabakada 1 set alması halinde 2. Lig'e çıkacak.