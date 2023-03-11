Birlik beraberlik mesajı verildi

liginde mücadele eden Düzcespor Yönetim Kurulu üyeleri, Düzce Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Düzcespor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu, Düzcespor Başkanvekili Zekeriya Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz ay olağanüstü kongreyle göreve gelen Düzce Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İslam Keleş, yönetim kurulu üyeleri ve gazetecilerle bir araya geldi.

Samimi ortamda geçen programda konuşan Gökhan Kapoğlu, basın camiasındaki birlik ve beraberliğin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek “Bugüne kadar dağınık görünen basın mensuplarının bir arada olması ve birlik içinde hareket etmesi bizi memnun etti. Basın mensuplarının bir ve beraber olması hem ilimizin hem Düzcespor'un yararına bir durum olacaktır. Bu aşamada bizler maddi ve manevi üzerimize düşen bütün görevleri yerine getirmeye hazırız. Yeni yönetim ve yeni binanız hayırlı olsun” dedi.

Düzcespor Başkanvekili Zekeriya Korkmaz da birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek “Ben hem Düzcespor yöneticisi hem bir Düzceli olarak basın mensuplarının bir arada olmasından son derece memnunum. Bugüne kadar dağınık görüntü çizen basın mensuplarının aynı çatı altında toplanmış olması ilimizin, Düzcespor'un ve bölgenin lehine olacaktır. Bu birlik ve beraberliğin bozulmaması için hep birlikte elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Ziyaretleri nedeniyle Düzcespor yönetimine teşekkür eden Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İslam Keleş “Hiçbir geliri ve iddiası olmayan Düzcespor'u önce 2. lige ardından ise 1. lig hedefine koşturan ve elini değil tüm bedenini taşın altına koyan Düzcespor yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Biz basın mensupları olarak ilimizin en büyük değerlerinden birisi olan Düzcespor'a destek vermekten onur duyarız. Bu şehir size minnettardır” şeklinde konuştu.