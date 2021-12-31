Birlik personellerine güvenli sürüş kuralları anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü tarafından jandarma personeline yönelik "Genel Trafik ve Güvenli Sürüş Kuralları" eğitimi verildi.

Trafik kazalarının önlenmesi, jandarma personelinin resmi ve özel araç kazalarına karışma riskinin azaltılması ve sıfır ölüm, sıfır ciddi yaralanma hedefine ulaşılması amacıyla jandarma birlik personellerine güvenli sürüş kuralları aktarıldı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Baraklı tarafından, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık kurallarına uyulması, kavşaklarda geçiş hakkının kullanılması, hız limitlerine uyulması, kullanılan aracın teknik özelliklerine uygun gereken tedbirlerin alınması konuları başta olmak üzere uyulması yasal sorumluluk olan genel trafik kuralları hususlarında trafik güvenliği eğitimi düzenledi.