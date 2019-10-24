Bisiklet yolu yapımına başlandı

Faruk Özlü'nün göreve başladığı ilk günlerde gündeme getirdiği ve büyük önem verdiği İstanbul Caddesi için hazırlanan proje uygulanmaya başladı.

Düzce Belediyesi şehir merkezinin en önemli akslarından biri olan İstanbul Caddesinde çalışmalara başladı. Faruk Özlü'nün daha önce ayrıntılı bir şekilde açıkladığı, caddenin Doğu-Batı yönünde bisiklet yolu- araç trafik akışı- park alanı şeklinde hazırlanan proje uygulanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde kullanım dışı kalan tramvay raylarının sökülmesi ile başlanan çalışmanın şimdiki etabında Doğu-Batı akış yönünün sol şeridinde asfalt kazıma ve yeniden asfalt serilmesi işlemi yapılıyor. Caddenin tamamında bisiklet ve elektrikli bisikletlerin kullanımı için hazırlanan şerit ile bisiklet kullanıcıları trafikte daha güvenli hareket edecek. Bu çalışma ile Düzce şehir merkezinde bisiklet ile ulaşıma da teşvik sağlanmış olacak. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından geniş teknik ekip ve çok sayıda personel ile yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.