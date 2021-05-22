Bisikletçilerden dikkat çeken etkinlik

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bazı bisikletçiler son zamanlarda artan bisiklet kazalarının ardından dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi. Trafiğin en yoğun olduğu kavşakta “Bisikletime çarparsan ölürüm” etkinliği düzenlendi.

Düzce'de bulunan bisikletliler son zamanlarda artan bisiklet kazalarına dikkat çekmek için en yoğun kavşaklarda etkinlik düzenledi. Düzce Bisikletçiler kulübüne bağlı üyeler, trafiğin en yoğun olduğu çoban kavşağında düzenledikleri etkinlikte, bisikletliye otomobil çarptığı gösterilerek, bir bisikletçi yere yattı. Başında da otomobil çarptığı için öldü denilen gencin diğer ucunda ise “Bisikletime çarparsan ölürüm” yazılı pankart koyuldu. Etkinlik otomobil sürücüleri tarafından dikkatle takip edilirken, güzergahı kullanan bisiklet sürücüleri de etkinliğe destek verdi.