Bisikletle yola çıktılar Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaret ettiler

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinden bisikletleriyle yola çıkan öğrenciler ve Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter, Sevgi Evlerinde kalan dezavantajlı çocukları ziyaret ederek, onlarla oyunlar oynadı. Eğlenceli anların yaşandığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter, bu anlamlı etkinliğe destek veren Düzce Üniversitesi Yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti. Dezavantajlı çocuklar için toplum içerisinde farkındalık oluşturmak adına böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getiren Yiğiter, öğrencilerin bu kış gününde böyle bir etkinlikte yer almalarından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Sevgi Evlerine düzenlenen farkındalık ziyaretinde, Düzce Üniversitesi öğrencilerinden; Ali Can Çakır, Servet Demirağ, Eray Yıldız, Eren Gölet, Sabır Akçil, Muharrem Eraslan ve Alparslan Gökdemir yer aldı.