Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından alt yapısı tamamlanan, Orman Fakültesi ile Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin özverili çalışmaları ile sona gelinen “Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi” yatırımında ilk bitki dikimi, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Üniversite heyeti tarafından, “Hoş Geldin” bahçesinde; Zeytin, Piramidal Defne, Piramidal servi, Altuni Leylandi gibi ağaçların dikimiyle bitkilendirme çalışmaları başladı.

Biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilirliğinde önemli rol üstlenecek

Ülkemizin ve bölgenin biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilirliğinde önemli bir rol teşkil edecek 60 dekarlık alanda; Hoş Geldin Bahçesi, Türk Bahçesi, Arboretum, Step, Maki, Nemli Dere, Göl ve Sucul Bitkiler, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Ex-situ Koruma Alanı gibi 15 ana parsel temasından oluşan toplamda 43 parselin bitkilendirilmesi yapılacak. Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi; Doğa ve Botanik Müzesi'nden, Açık Hava Tiyatrosu'na, kafeterya ve rekrasyonel amaçlı oturma alanlarından gezi alanlarına kadar birçok donatı elemanı içeriyor.

“Batı Karadeniz'in en önemli biyolojik çeşitlilik merkezlerinden biri”

Program sonrasında Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, “Ülkemiz yeryüzünün en önemli biyolojik çeşitlilik merkezlerinden birisidir. Çok sayıda bitki türünün gen merkezlerinden olan ülkemizde; 167 familyaya ait 1220'si doğal olmak üzere toplamda 1320 cins bulunmakta, bu cinslere ait 11 bin 466 bitki taksonu doğal olup, toplamda 11 bin 707 damarlı bitki taksonu yer almaktadır. Düzce ili ise Batı Karadeniz'in en önemli biyolojik çeşitlilik merkezlerinden birisi olup; 1255 damarlı bitki taksonuna ev sahipliği yapmakta, bunlardan 59 tanesi endemik, 24 taskon ise nadir olarak yayılışını göstermektedir. Bundan dolayı, hem ülkemizin hem de bölgemizin biyolojik çeşitliliğinin sürdürülmesinde önemli rol teşkil edecek olan; ‘Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi' projesini kampüsümüzde sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilirliğinde Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nin çok önemli katkıları olacağına vurgu yapan Aksoy, “Ülke ve bölge biyolojik çeşitliliğinin ortaya çıkarılmasından, biyolojik çeşitliliğimize bağlı tıbbi bitkiler ve süs bitkilerinin üretimine; kültüre alınmasından, biyolojik çeşitliliğin korunmasına kadar uzanan geniş bir çalışma alını ve bilimsel altlık sunan, Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi üniversitemiz için büyük önem taşımaktadır” dedi.