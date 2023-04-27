Bitkisel atık yağlar denetim altında

Düzce Belediyesi, ‘Sıfır Atık' konsepti içerisinde önem arz eden bitkisel atık yağların toplanması için başlattığı çalışmaları 56 mahalle geneline yayıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama Noktaları' oluşturularak muhtarlık girişlerine toplama kutuları yerleştirildi.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2015 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği yönünde başlattığı çalışmalarına, mahalle muhtarlıklarını da ekleyerek toplumsal farkındalığın arttırılmasını sağlıyor.

Müdürlük, bu gaye, belediyenin yetki sahası içerisinde bulunan mahalle muhtarlıklarına “Bitkisel Atık Yağ Toplama Noktası” oluşturulmasını sağladı. Bu dahilde 56 mahalle muhtarlığında oluşturulan bitkisel atık yağ toplama noktalarına mahallelerde bulunan hanelerden çıkacak bitkisel atık yağların çöp konteynerlerine atılmadan bırakılabilmesine ön ayak oldu.

İlk etapta, Körpeşler, Uzunmustafa, Koçyazı, Karahacımusa, Çamlıevler, Demetevler, Güzelbahçe, Esentepe, Bahçelievler, Şıralık, Fevziçakmak, Kiremitocağı, Mergiç, Aziziye, Darıcı, Çay, Akınlar, Yeni, Arapçiftliği, Sarayyeri, Sancaklar, Karaca, Beyciler, Çavuşlar ve Tokuşlar Mahalle Muhtarlıkları ile Konuralp Ek Hizmet Binasının bulunduğu alana toplama kutuları yerleştirildi.

56 mahalle muhtarlığında oluşturulacak olan toplama noktalarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından devraldığı bitkisel atık yağları denetleme yetkisi dahilinde, müdürlüğe bağlı denetim ekipleri tarafından da işletmeler ve hanelerde oluşan bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması ve kanalizasyona dökülmemesi adına denetimler de gerçekleştirilecek.