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Bıyıklı'dan Düzce'ye ziyaret

Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, personelle tanışmak ve çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Düzce Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.


Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme saymanı ve İşletme Müdürlüğünde görevli teknik personelinin katılımıyla İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda bir toplantı düzenledi. Toplantıda İşletme Müdürü Turgay Kağan, İşletme Müdürlüğünce 2019 yılında gerçekleştirilen program ve ormancılık faaliyetlerini içeren konularda Bölge Müdürüne bilgilendirmede bulundu. Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, 2019 yılı yatırım programındaki çalışmalar ve ormancılık faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken konularda İşletme Şeflerine talimatlar verdi.


Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı yapılan hizmetler ve çalışmalardan duyduğu memnuniyetini belirterek kazasız ve başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile ziyaretini tamamladı.

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