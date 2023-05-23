Bıyık'tan DTSO üyelerine müjde

Geçtiğimiz Mart ayında TBMM'de kabul edilen ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı kanun çerçevesinde bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ile vergi, SGK prim borçları ve diğer alacaklara yapılandırma sağlanmıştı. Ancak başvuru süresinin kısalığı nedeniyle yapılandırma yapamayanlar için süre uzatıldı.

Erdoğan Bıyık'ta bir açıklama yaparak sürenin uzatıldığını oda üyelerine duyurarak “Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda 7440 sayılı kanun çerçevesinde üyelerimize geniş bir yapılandırma fırsatı sağlanmıştı. Gerek ülkemizdeki ekonomik süreçler gerekse piyasalardaki durgunluk dolayısıyla iş dünyamızın taleplerini toplayarak üst birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da gayretleriyle son başvuru tarihi bir ay ötelendi ve 30 Haziran 2023 olarak uzatıldı. Başvuru tarihinin yanı sıra son ödeme tarihi de bir ay daha ötelenmiş oldu. Buna göre ilk ödeme 31 Temmuz 2023 olarak belirlendi. Süre uzatımının üyelerimize hayırlar getirmesini diliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Süre uzatımının ardından yapılandırma için başvuru yapak isteyen ancak süreyi kaçıran esnaf ve imalatçılarında yapılandırmadan faydalanması sağlanmış olacak.