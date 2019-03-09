Biyomedikal mühendisleri deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Topluluğu'nun düzenlediği “Biyomedikal Mühendisliği'nin Sektörle Buluşması” (BİOMENG) etkinliğinde sektörün önde gelenleri öğrencilerle bir araya geldi.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve gün boyu süren etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İrem Düzdar Argun, Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İkrime Orkan Uçar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, öğrencilerin katkılarıyla düzenlenmiş olan bu tür etkinliklerden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, bu tür etkinliklerle, öğrencilerin iş hayatına hazırlandığını ifade etti. Biyomedikal Mühendisliği bölümünün yeni bir meslek grubu olmasına rağmen, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin gösterdiği çabadan umutlu olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlhan Genç, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nün sağlık sektörü olduğu kadar, ticari bir sektör de olduğunu vurgulayarak, bu anlamda sektör temsilcileriyle bir arada bulunmanın önemine değindi. Konferansın herkes için faydalı olması temennisinde bulunan Prof. Dr. İlhan Genç, etkinliğe emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Biyomedikal Mühendisliği Topluluğu Başkanı Duygu Aydın, Biyomedikal Mühendisliği'nin birbirinden farklı disiplinleri bir araya getiren multidisipliner bir bölüm olduğunu ifade ederek, farklı çalışma alanlarıyla etkileşim içerisinde olan geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söyledi. Topluluk olarak, Biyomedikal Mühendisliği bölümünü iyi bir şekilde tanıtmayı, birlik ve beraberliği sağlamayı amaçladıklarını katılımcılarla paylaşan Duygu Aydın, etkinliğe katkı sağlayanlara ve davetli konuşmacılara teşekkür etti.

Topluluk Danışmanı Arş. Gör. Sümeyya Arıkan, Topluluk olarak her yıl alanlarında uzman akademisyen, kamu ve özel sektör çalışanlarıyla öğrencileri bir araya getirmek niyetiyle etkinliklerin ilkini 2018 yılında gerçekleştirdiklerini ve bu yılda aynı heyecanla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Biyomedikal Mühendisliği bölümünün 2015 yılında öğrenci alımına başladığını ve ilk mezunlarını da bu yıl vereceğini katılımcılarla paylaşan Arıkan, Bölümün 261 öğrencisiyle eğitim-öğretime devam ettiğini söyledi.

Sağlık sektöründe yeni teknolojiye olan ihtiyacı karşılayacak ve ülke ekonomisine katma değeri yüksek ürünler üretecek kişilerin Biyomedikal Mühendisleri olduğunu vurgulayan Arş. Gör. Sümeyya Arıkan, Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü olarak; sektörün küresel konumunu ve gereksinimini dikkate alarak, sanayinin beklentilerine uygun temel bilgileri pekişmiş, kendisini yenileyebilen, analitik düşünce yapısına sahip, sentez yapabilen, bilgiye ulaşmasını öğrenmiş ve meslek ahlakını kavramış, çevresi ile kolay iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi, çalışkan ve çağdaş mühendisler yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İkrime Orkan, Biyomedikal Mühendisliği bölümü olarak, öğretim elemanları ve öğrencileri ile birlikte bu yola çıktıklarını ve “niye olmuyor”un değil “nasıl olabilir”in peşine düştüklerini söyledi. Öğrencileri alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, sağlık alanında gelişmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen, yaşam boyu öğrenme becerisiyle donatılmış araştırmacı mühendisler olarak gördüğünü ifade eden İkrime Orkan Uçar, etkinliğe destek sağlayan Düzce Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İrem Düzdar Argun ise geçen yüzyılda; uzay, silah, ve elektronik alanlarda geliştirilen teknolojilerin günümüzde insan sağlığına uyarlanıp, uygulandığını gördüklerini söyleyerek, hastalıklara daha bilimsel ve objektif verilerle tanı konulması ve hastalıkların tedavisini sağlayan bu cihazların gittikçe daha fazla kullanılması ile Biyomedikal Mühendisliği'nin günümüzde önem kazandığını dile getirdi.

Tamamen yapay fonksiyonel doku/organ parçalarının üretimi, kas-iskelet sistemimizi destekleyen robotik uygulamalar, sinir sistemimizle bilgisayarlar arasında iletişimin sağlanması gibi sağlık alanında kullanılan yaklaşık 20 bin farklı tür tanı ve tedavi cihazının Biyomedikal Mühendisliği'nin çalışma alanına girdiğini belirten İrem Düzdar Argun, bu cihazların sadece insan sağlığı ve hastanelerde değil, hayvan sağlığı ve spor alanlarında da kullanıldığına dikkat çekti.

Programın konferans bölümünde İBÜTEM Ar-Ge Genel Müdürü Dr. Onur Koçak, İkarus Teknoloji Şirketinden Yüksek Mühendis Erkan Gencer “Biyomedikal Mühendisliğinde Girişimcilik ve Ar-Ge'nin Önemi”, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü'nde görev yapan Uzman Serbay Bahçeci “Biyomedikal Mühendislerinin Kamuda İstihdamı”, TURKMET firması yetkilisi Semih Atak “Kalibrasyon ve Biyomedikal Mühendisliği'nin Sektördeki Durumu”, General Electric Healthcare firma yetkilisi Çağdaş Üniş, “Yeni Nesil Diagnostik Görüntüleme Metotları” hakkında sunum yaparken, Medtronic firma yetkilisi Fatih Özkul ise “Biyomedikal Mühendisliğinde Kariyer Fırsatları” konu başlıklarında katılımcıları bilgilendirdi.