Biz bize moral akşamları devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda başlattığı ‘Biz bize moral akşamları' projesi son olarak Hafız hasan Şen öğrenci yurdunda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü biz bize moral akşamları kapsamında son olarak Hafız Hasan Şen erkek öğrenci yurdunda etkinlik düzenlendi. Sazlı, sözlü, ikramlı şekilde devam eden çalışma kapsamında erkek öğrenciler gönüllerinde yurtlarında eğlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi personelleri de öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu. Projenin ilerleyen günlerde çeşitli yurtlarda devam edeceği öğrenildi.