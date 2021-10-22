“Bizi ileriye taşıyacak tek şey eğitim”

Tayyare Limanı Dergisi ‘Bizi İleriye Taşıyacak Tek Şey Eğitim' başlığı altında pandemi döneminde eğitimin önemini konu aldığı 8'inci sayısını tayyarelimani.com'da yayınladı.

Dergide okulların yüz yüze eğitime başladığı eylül – ekim ayları birleştirildi. İki aylık eğitim ağırlıklı bir sayı ile okuyucularını karşısına çıkan Tayyare Limanı'nda pandemi döneminde etkilenen eğitim konusu detaylı bir şekilde işleniyor. Serbay Akademi'nin, dijital eğitimler ve eğitim adına sosyal sorumluluk olarak bazı firmaların yaptığı girişimleri nedir, ne tür eğitimler vermektedir ve nasıl ulaşılır gibi sık sorulan soruların cevapları okuyucuları için bir araya getiriliyor. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Kalite, Eğitim ve Akreditasyon Sorumlusu Vildan Yılmaz'ın röportajı ile de eğitim akademisinde yapılan çalışmalara ve pandemi dönemiyle birlikte eğitim hakkında değerlendirmelere yer veriliyor. Yeni İnsanlar Yeni Umutlar bölümünde ise stajerler duygu, düşünce ve deneyimlerinden bahsediyor.

“Kariyerde en iyi başlangıç iyi bir staj” başlıklı yazısında Nazan Taşlı, Serbay bünyesinde kazandığı deneyimleri iyi bir stajer nasıl olunur ve nelerin farkında olmalıdır sorularının cevaplarıyla birleştiriyor. Serbay Yöneticisi Özkan Gözütok ise “Bizi İleriye Taşıyacak Olan Tek Şey Eğitim” başlıklı yazısıyla Serbay Akademi ile birlikte gerçekleştirdikleri çeşitli etkinlik ve eğitimlerin önemine değiniyor.

Doğanın Sesi Türkiye, Var Bir Hikayesi, Konuşulanlar gibi bölümleri ile birbirinden özel içerikleriyle dergide yerini almaya devam ediyor.

Dijital ve ücretsiz olarak indirilebilen Tayyare Limanı Dergisi yeni sayısı ve birçok içeriğiyle tayyarelimani.com'da okuyucularını bekliyor.