Boğaz'da köprüde aracını ateşe vererek atlayan şahıs toprağa verildi

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde aracını yaktıktan sonra köprüden atlayarak şahıs Düzce'de toprağa verildi.

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde B.K. isimli şahıs aracını ateşe verdikten sonra köprüden atlamıştı. Deniz polisinin yaptığı aramalar sonucu bulunan B.K'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından memleketi Düzce'ye getirildi. Cenazesi ilk olarak Akınlar Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı. Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Bahattin Küçük Gümüşova ilçesi Merkez Camii'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Gümüşova Merkez mezarlığına defin edildi. B.K'nın Düzce Yeni Sanayi Çarşısı'nda oto kaporta ve boya üzerine iş yeri olduğu son dönemde ise psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı öğrenildi.