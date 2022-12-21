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Boğaziçi ASM inşaatı başladı

DÜZCE(İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce’nin Boğaziçi Beldesinde 720 metrekare kapalı alana sahip Aile Sağlığı Merkezi (ASM) inşaattı başladı.

DÜZCE(İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'nin Boğaziçi Beldesinde 720 metrekare kapalı alana sahip Aile Sağlığı Merkezi (ASM) inşaattı başladı.


Boğaziçi Beldesi Yazlık ASM yeni binası yapımı devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ihaleye çıkan 2 katlı, 720 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Aile Sağlığı Merkezinin zemin betonu yapıldı.


Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, yeni yapılan 3 hekimli sağlık merkezin en kısa zamanda tamamlanacağını belirterek “Aile Sağlığı Merkezimiz bölgede yaşayan 5 binden fazla vatandaşımıza hizmet verecek. Artan nüfus ile birlikte halkımız daha modern bir merkezde sağlık hizmeti alacak” dedi.

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