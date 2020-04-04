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Boğaziçi Belediyesi toplu yaşam alanlarında hijyen çalışması yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Boğaziçi Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında, yayılma riskinin en fazla olduğu yerler arasında bulunan toplu konut alanlarında dezenfekte ve hijyen çalışması yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Boğaziçi Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında, yayılma riskinin en fazla olduğu yerler arasında bulunan toplu konut alanlarında dezenfekte ve hijyen çalışması yaptı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline hızlıca yayılan korona virüse karşı belediyeler hijyen ve dezenfektan çalışması yapıyor. Boğaziçi Belediyesi de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, yayılma riskinin en fazla olduğu yerler arasında bulunan toplu konutlarda dezenfekte ve hijyen çalışmalarında bulundu.


Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, “Hastalıktan korunmaya yönelik hijyen çalışmalarımıza belde genelinde düzenli olarak devam edilmektedir” dedi.

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