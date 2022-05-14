Boğaziçili öğrencilere ilk yardım eğitimi

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Temel eğitimde 10 bin okul projesi çerçevesinde Düzce'de öğrencilere ilk yardım eğitimleri başladı.

Düzce'de öğrencilere yönelik ilk yardım eğitimleri başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Temel eğitimde 10 bin okul projesi çerçevesinde Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi okullara giderek öğrencilere birebir eğitimlere başladı.

Boğaziçi İlkokulu öğrencilerini ziyaret eden personeller ‘görevimiz ilkyardım' çalışmalarında öğrencilere okulda oluşabilecek olumsuz durumlarda yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler verdi.