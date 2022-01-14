Boğaziçili öğrencilere trafik dersi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma trafik timleri tarafından ortaokulu öğrencilere trafik dersi veriliyor.

Geleceğin sürücülerine Jandarmadan trafik dersi. Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Trafik Temleri tarafından Boğaziçi Ortaokulunda eğitim ve öğretime devam eden 42 öğrenciye genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk gibi kurallarla ilgili eğitim verildi. Sınıflarında çocuk trafik eğitim faaliyeti yapıldı. Öğrencilerde trafik işaret ve levhaları ile ilgili merak ettikleri soruları sordular.