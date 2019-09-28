İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boğaziçi'nde asfalt çalışmaları hızlandı

Boğaziçi Belediyesi kış ayları öncesinde asfalt çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda Eski Akçakoca yolu üzerinde asfaltlama başlatıldı. Çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak.


Yapılan birçok çalışma ile Boğaziçililerin daha rahat bir belde de oturmasını sağlayan Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, belde de asfalt çalışmalarının startını verdi. Bu kapsamda Şekerpınar Mahallesi 201. sokakta asfaltlama öncesi başlatılan trimer asfalt kazıma ve kilitli parke taşı sökme işi tamamlandı. Yapılan çalışma ile asfalt kaplama işi başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı İbrahim Ercan, asfalt kaplama işleminin tamamlanarak yolun hafta sonu vatandaşların hizmetine sunulacağı bilgisini verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.